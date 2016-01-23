Бойовики на Донбасі створюють "політичну систему" і готуються до "виборів" – голова АТЦ

Терористичні угруповання "ЛНР" і "ДНР" на Донбасі, які називають себе "республіками", створюють політичні системи, які повинні стати основними "провладними партіями". Саме за них населення цих територій повинне буде голосувати в разі ймовірних місцевих виборів.

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Про це розповів керівник Антитерористичного центру при СБУ Віталій Маліков, пише ZN.UA.

Мова йде про так звані громадські об'єднання "Донецька республіка" і "Мир Луганщині", що підкоряються ватажкам бойовиків Олександру Захарченко та Ігорю Плотницькому.

За словами голови штабу АТО, примусовий вступ до цих організацій є умовою прийому людей на роботу, зокрема це стосується "держслужбовців".

"При цьому для створення видимості демократії на випадок проведення місцевих виборів розширюється ряд фейкових і підконтрольних суспільно-політичних структур. Так, на території "ДНР" вже функціонує "Республіканська партія Донбасу", громадські рухи "Союз лівих сил Донбасу" і "Союз добровольців Донбасу". На території "ЛНР" зареєстровані організації "Луганський економічний союз", "Народний союз", "Луганський округ Донських козаків ВВД", "Фронт визволення", "Єдина руська земля", "Військове спільнота Луганщини", "Союз комуністів Луганщини" і "Луганська гвардія". На базі колишніх регіональних осередків КПУ створені "Компартія ДНР" і "Компартія ЛНР", які фактично підпорядковуються Комуністичній партії РФ", - підкреслив Маліков.

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Глава АТЦ заявляє, що основними модераторами політичних процесів на окупованих територіях сьогодні є спецслужби Російської Федерації, а на відповідні потреби використовуються, зокрема, кошти Януковича, Клименка і Захарченка, в свій час виведені з України.