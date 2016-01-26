БПП не бачить необхідності переписувати коаліційну угоду

Про це повідомляє прес-служба БПП.

«Фракція ухвалила рішення... (Хіба) у нас коаліція змінювалася, хтось вийшов, хтось прийшов? Тому ніхто переписувати коаліційну угоду не буде», — пояснив депутат позицію БПП після засідання фракції у понеділок, 25 січня.

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У той же час в БПП не заперечують проти внесення доповнень в документ.

«Якщо хтось хоче доповнити коаліційну угоду, то давайте створимо робочу групу щодо її доповнення, а не переписування або зміни», — зазначив Різаненко.

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