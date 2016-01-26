БПП не бачить необхідності переписувати коаліційну угоду
10:52, 26 січня 2016Політика
458 0
Фракція «Блок Петра Порошенко» у Верховній Раді не бачить необхідності в переписуванні коаліційної угоди.
БПП не розуміє, навіщо переписувати коаліційну угоду / solydarnist.org
Про це повідомляє прес-служба БПП.
«Фракція ухвалила рішення... (Хіба) у нас коаліція змінювалася, хтось вийшов, хтось прийшов? Тому ніхто переписувати коаліційну угоду не буде», — пояснив депутат позицію БПП після засідання фракції у понеділок, 25 січня.
Читайте також"Самопоміч" хоче переписати коаліційну угоду, але не виходити з коаліції
У той же час в БПП не заперечують проти внесення доповнень в документ.
«Якщо хтось хоче доповнити коаліційну угоду, то давайте створимо робочу групу щодо її доповнення, а не переписування або зміни», — зазначив Різаненко.
Читайте також"Батьківщина" вимагатиме відставки усього Кабміну
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter