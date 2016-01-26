У БПП пояснили, що конституційний референдум не вирішить проблему на сході України

Про це народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Ірина Фріз заявила в прямому ефірі радіо Ера, повідомляє сайт БПП.

«Конституційний референдум не поставить крапки у врегулюванні ситуації на сході України. Це не той спосіб, в який потрібно вирішувати подібні питання, адже тоді під великий знак питання ставиться виконання Мінських домовленостей», – заявила Ірина Фріз.

Народний депутат підкреслила, що питання деокупації Донбасу та Криму стоять на порядку денному всіх міжнародних зустрічей Президента України Петра Порошенка: «Президент докладає максимальних зусиль і робить неймовірні речи для звільнення всієї території України. Зусиллями голови держави створена потужна міжнародна коаліція на підтримку України. Ми маємо це розуміти: поки діють санкції проти країни-агресора, поки економіка Росії потерпає внаслідок дій Путіна, ми маємо відродити економіку України».

Коментуючи ініціативи представників коаліції щодо необхідності відставки Уряду Арсенія Яценюка, а також можливості оголошення дострокових парламентських виборів, Ірина Фріз заявила: «Я залишаюсь оптимістом і вірю в мудрість політиків, які розуміють, що сьогоднішні чвари в коаліції можуть призвести до дестабілізації ситуації в державі. Якщо політик мудрий, він буде робити все, щоб користатися можливостями, а не займатися черговою популістичною виборчою кампанією, з метою знову прийти до влади, але нічого не робити. Тому я вірю, що нам вистачить розуму не доводити ситуацію до абсурду, а наполегливо працювати над виконанням завдань, які ми на себе взяли».