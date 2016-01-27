Гаагський трибунал відкрив справу про вбивства етнічних грузин в Південній Осетії 2008 року

Як уточнюється, перша палата Відділення попереднього провадження дозволила розпочати розслідування злочинів з 1 липня по 10 жовтня 2008 року.

Запит на проведення розслідування, під юрисдикцією МКС був направлений в жовтні 2015 року. У ньому говорилося, що південноосетинські сили атакували грузин до 9 жовтня, але вже після того, як російські війська покинули створені буферні зони на території Південної Осетії та Грузії, передає Slon.

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У документі йдеться, що, можливо, напади та грабежі проводилися з метою вигнання грузин з територій, що знаходяться в Південній Осетії.

В суді, вивчивши запит, вирішили, що є «розумні підстави вважати, що такі злочини, які перебувають під юрисдикцією МКС, відбувалися у випадку з Грузією». Відзначається, що мова йде про злочини проти людяності, вбивства мирних жителів і атаках миротворців.