Суд у Гаазі має намір провести розслідування щодо грузинсько-російського конфлікту 2008 року

Як передає радіо "Свобода", про це йдеться в заяві суду. Прокурор Фату Денсуда дійшла висновку, що під час 5-денної війни могли бути скоєні такі злочини.

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Пропозицію Фату Бенсуди ще мають схвалити судді Міжнародного кримінального суду. Розслідування стосуватиметься можливих злочинів з боку обох сторін конфлікту 2008 року.

Довідка УНІАН. У ніч на 8 серпня 2008 року російські військові вторглися в Грузію. У результаті 5-денної війни РФ визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії і ввела додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях. Усі держави світу, за винятком РФ, Венесуели, Нікарагуа, Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією.

За офіційними даними, в результаті подій 2008 року загинули понад 400 людей, більше 2 тис. були поранені.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі також вивчає ситуацію в Україні і розглядає питання, чи відкривати міжнародне розслідування злочинів, скоєних РФ на сході України.

29 вересня стало відомо, що прокурор Міжнародного кримінального суду продовжив попереднє вивчення після того, як український уряд вдруге подав заяву про визнання дії Римського Статуту для визнання юрисдикції Суду стосовно злочинів, вчинених на території України з 20 лютого 2014 року.

Перша заява українського уряду була подана 17 квітня цього року і стосуються злочинів, скоєних на території України у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.

Міжнародний кримінальний суд був заснований 2002 року для розслідування тяжких міжнародних злочинів.