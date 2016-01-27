У БПП не виключають, що Ляшко може повернутися до коаліції
Депутат також зауважив, що поновлення повноцінного членства у коаліції необхідне для того, щоб пропонувати свої кандидатури на міністерські посади, адже їх отримують лише члени коаліції.
Лідер фракції Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко не виключає, що фракція Радикальної партії може повернутися до коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам після засідання Ради коаліції.
За його словами, на засіданні певний час був присутній лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко.
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«Ми не виключаємо того, що Олег Валерійович може стати повноцінним членом коаліції. Бо зараз він у дивному стані: з одного боку, його підпис є все ще під коаліційною угодою, він його не відкликав, а з іншого боку, він заявив про вихід з коаліції», - сказав Луценко.
Він зауважив, що статус «напівчлена» треба припиняти і необхідно визначитися.
Відповідаючи на запитання щодо умов повернення Ляшка до коаліції, Луценко сказав, що жодних умов немає, необхідно лише «сповідувати спільні цілі і спільно голосувати в залі Верховної Ради».
Депутат також зауважив, що поновлення повноцінного членства у коаліції необхідне для того, щоб пропонувати свої кандидатури на міністерські посади, адже їх отримують лише члени коаліції.
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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня минулого року Ляшко заявив про вихід фракції Радикальної партії з коаліції і перехід її в опозицію до влади.
“Ми переходимо в опозицію до нинішнього курсу уряду, президента і чинної парламентської більшості. Я заявляю про офіційну нашу позицію - перехід в опозицію до нинішньої влади”, - сказав Ляшко.