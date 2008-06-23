Яценюк покликав до себе Тимошенко

Завтра, 24 червня, об 11.00 розпочнеться зустріч голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА з прем`єр-міністром України Юлії ТИМОШЕНКО за участі лідерів депутатських фракцій, які входять до складу коаліції, – Іван КИРИЛЕНКА (фракція БЮТ) та В’ячеслава КИРИЛЕНКА (фракція блоку «Наша Україна – Народна самооборона»).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, акредитація представників ЗМІ проводиться сьогодні, 23 червня, з 13.00 до 16.00 за тел. 255-30-74.