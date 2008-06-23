Балога бачив, як Тимошенко намагалася встромити шпильку в Ющенка

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК має стати головною фігурою у відновленні де-факто діяльності парламентської більшості, яка була порушена після виходу двох народних депутатів зі складу коаліції демократичних сил.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про таку позицію Президента Віктора ЮЩЕНКА заявив сьогодні керівник Секретаріату Віктор БАЛОГА.

За його словами, глава держави констатує наявність складних проблем у роботі ВР як вищого законодавчого органу країни, викликаних низкою внутрішніх розбіжностей усередині коаліції загалом та фракцій, які її утворили, зокрема. Це викликало тривалу паузу в законотворчій роботі ВР, на порядку денному якої стоїть прийняття надважливих для суспільства і країни рішень, зокрема, ухвалення змін до цьогорічного державного бюджету та розробка бюджету наступного року. Крім того, все ще не реалізовано багато пунктів коаліційної угоди, що підриває віру виборців у здатність більшості неухильно виконувати взяті на себе зобов`язання. Залишається високою ймовірність подальшого перешкоджання роботі парламенту фракцією БЮТ, причому оголошені підстави для цього не достатньо переконливі і, вірогідно, мають мало спільного зі справжніми мотивами блокування.

«Такий стан справ, який вже не один день бачить в прямому ефірі вся країна, викликає цілком виправдану стурбованість Президента. На його переконання, парламентській більшості необхідно негайно вжити заходів із саморегуляції, тобто визначити таку послідовність дій, які на першому ж пленарному тижні засвідчать повернення коаліції до сталої, ефективної роботи. Інакше Рада може опинитися за крок від затяжної кризи», - вважає керівник президентського Секретаріату.

В.БАЛОГА повідомив, що головну консолідуючу роль у парламенті глава держави відводить голові Верховної Ради. На думку В.ЮЩЕНКА, спікерові А.ЯЦЕНЮКУ разом із прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, керівниками фракцій БЮТ Іваном КИРИЛЕНКОМ і «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ слід ретельно з`ясувати причини, які заважають злагодженій роботі коаліції. Потрібно спільно скласти реалістичний план дій для залагодження всіх проблемних аспектів як всередині більшості, так і в її співпраці з урядом. Цей діалог потрібно вести, виходячи з усвідомлення значних негативних тенденцій всередині урядово-коаліційного тандему та розуміння перспективи діяльності нинішньої парламентської більшості.

Керівник Секретаріату зазначив, що Президент підтримає спільне бачення голови ВР, прем`єра та лідерів фракцій шляхів подолання існуючих труднощів у роботі коаліції та її взаємодії з Кабінетом міністрів. Більше того, В.ЮЩЕНКО готовий усіляко сприяти у втіленні запропонованого плану дій, навіть якщо якісь його пункти відрізнятимуться від власних уявлень глави держави.

«Країні не потрібна розтягнута, млява та нецікава вистава у Верховній Раді, де більшість розгубилася перед внутрішніми проблемами. Тому Президент сповнений рішучості підштовхнути коаліцію до активних дій для її збереження та продовження роботи. У разі, якщо названі політичні діячі не зможуть запропонувати чіткий порядок швидкого виходу з нинішньої ситуації, глава держави шукатиме інші шляхи нейтралізації негативних процесів у парламенті», - наголосив В.БАЛОГА.

Водночас він висловив обережний оптимізм щодо здатності Ю.ТИМОШЕНКО та очолюваної нею політичної сили «до ведення продуктивного діалогу з позицій розуміння та відповідальності». На думку глави Секретаріату, нинішні проблеми в коаліції походять не від голови Верховної Ради, не від Президента, а від затятої непоступливості БЮТ та його лідера з багатьох важливих питань діяльності парламенту і уряду. Дуже часто Рада стає заручником кон`юнктурних прагнень БЮТ, як це було, зокрема, у день запланованого оголошення Щорічного послання Президента чи в тривалому протистоянні навколо керівництва Фонду держмайна.

На користь своїх припущень керівник Секретаріату навів той факт, що прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО не дозволила включити в склад офіційного делегації, яка разом із Президентом відбула до Португалії, нікого з міністрів, які відповідають за вирішення соціально-економічних питань. «По суті це означає, що уряд відвернувся від мільйонів заробітчан, які чекають допомоги своєї держави в розв`язанні чутливих для них проблем. Шпилька у бік Президента, таким чином, вколола прем`єра. Заяви Ю.ТИМОШЕНКО під час останнього візиту в Брюссель щодо наміру вирішувати політичні питання через заклик до народу по допомогу також містять у собі потенційну енергію дестабілізації ситуації в країні. Усе це - чергові свідчення того, що діалог щодо врегулювання внутрішньокоаліційних протиріч не буде легким», - вважає В.БАЛОГА.

Він підкреслив, що перспективи демократичної коаліції залежать виключно від волі лідерів тих політичних сил, які її сформували, за особливої консолідуючої ролі голови Верховної Ради А.ЯЦЕНЮКА. Саме на них лягає вся повнота відповідальності за подальший перебіг подій у парламенті, підсумував глава Секретаріату Президента.