Пилипишин відмовився від Київради

Перший номер виборчого списку Блоку Литвина на дострокових виборах в Києві, голова Шевченківського району столиці Віктор ПИЛИПИШИН відмовився від мандата депутата Київради.

Про це УНІАН повідомила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Галина БІЛИК.

За її інформацією, відповідна заява від В.ПИЛИПИШИНА, в якій він добровільно відмовляється працювати в Київраді, надійшла у комісію у п’ятницю, 20 червня – в останній день, який дається кандидатам в депутати для визначення, де їм працювати.

Г.БІЛИК зазначила, що згідно з чинним законодавством замість В.ПИЛИПИШИНА найближчим часом буде зареєстрований наступний у виборчому списку кандидат в депутати. Однак точної дати, коли саме відбудеться засідання з цього питання, поки не визначено.

Довідка УНІАН. Наступною у виборчому списку від Блоку Литвина до Київради є Олена ОВРАМЕНКО – член Народної партії, гендиректор ТОВ «Колосок». Всього з Блоку Литвина до Київради пройшло 11 депутатів.