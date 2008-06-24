Політологи пояснюють, чому відставки уряду не буде

Політичні експерти не можуть дати однозначну оцінку, чи буде уряд Юлії ТИМОШЕНКО відправлений у відставку у зв’язку із зареєстрованим 20 червня Партією регіонів проектом постанови Верховної Ради щодо недовіри уряду.

Про це йдеться в переданому УНІАН опитуванні, яке повів Центр досліджень політичних цінностей “АКСІА”.

На думку директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія КУЛИКА, така ймовірність розвитку таких подій існує. Проте, експерт сумнівається, що Верховна Рада зможе проголосувати щодо цього питання. “Неголосування може бути як технічним, тобто блокування трибуни, так і шляхом затягування процедури, перенесення питання на наступну сесію – на вересень”, - прогнозує В.КУЛИК. Він також зауважив, що, поки важко говорити і щодо тих, хто візьме на себе таку політичну відповідальність.

У свою чергу, директор PR-групи “Politteh” Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ зазначив, що “сама сутність питання, яке виникло саме зараз, натикається на низку складних моментів”. “Відправивши уряд у відставку, потрібно створювати нову коаліцію, а голосів для утворення нової - бракує. Тому навіть якщо буде висловлена недовіра чинному уряду, він залишатиметься в ранзі виконуючого обов’язків до того моменту, поки не буде сформована нова коаліція”, - вважає політолог.

Відповідаючи на запитання, чому Партія регіонів обрала саме сьогоднішній момент, Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ, наголосив: “якщо не зробити цього зараз, наступна можливість буде надана лише у вересні місяці, коли відкриється чергова сесія Верховної Ради”. На його думку, тоді економічна ситуація виправиться, інфляційні процеси уповільняться. “Наразі у відставці зараз більше зацікавлений глава президентського Секретаріату, аніж Партія регіонів. Саме тому він прискорив всі процеси стосовно ініціювання відставки”, - підсумував політолог.

Директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей “АКСІА” Олександр МЄДВЄДЄВ вважає, що, скоріше за все, уряд розпущений не буде, але йому доведеться працювати у складному “підвішеному” стані. “Система влади “обнулилася” під президентське підсилення на фоні парламентської імпотенції. На руках у ЮЩЕНКА залишилися найвагоміші козирі щодо останнього рішення”, - наголосив О.МЕДВЕДЄВ.

Експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС Олександр ПАЛІЙ прогнозує, що “шансів є 50 на 50, якщо не 60 на 40 не в сторону прем’єр-міністра”. Він вважає, щоб відправити уряд у відставку необхідно бачити перспективи подальшого розвитку подій. “Якщо уряд відправлять у відставку, під час розмов про нову коаліцію, Партія регіонів може жорстко наполягти, що прем’єром має бути або ЯНУКОВИЧ, або якась подібна фігура. І тоді результати цієї маніпуляції і для Президента, і для Єдиного Центру будуть нівельовані. Доки немає конкретної домовленості, доти і не буде голосування за відставку ТИМОШЕНКО”, - зазначив О.ПАЛІЙ.

Крім того, на думку політолога, для Секретаріату Президента сьогодні ще не розв’язане найважливіше питання – підставити під повний контроль “Нашу Україну” – щоб ця фракція дала голоси за нову коаліцію. “Я думаю, що на нові вибори Секретаріату немає чого йти. Тому, питання відставки прем’єра ще не вирішене”, - підсумував експерт.