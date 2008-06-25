Україна і Латвія підписали низку двосторонніх документів

14:03, 25 червня 2008
Політика
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За підсумками переговорів у Києві

За підсумками українсько-латвійських переговорів у Києві у присутності Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Президента Латвії Валдіса ЗАТЛЕРСА підписано низку двосторонніх документів.

Президент України Віктор Ющенко та Президент Латвії Валдіс Затлерс під час зустрічі у Києві, 25 червня 2008 р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, підписано:

Програму економічного співробітництва між Україною та Латвією на 2008-2009 роки (з української сторони підписав міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН);

Угоду про основні напрямки співробітництва у сфері захисту прав споживачів між Держспоживстандартом України та Латвійським центром захисту прав споживачів (з української сторони підписав голова Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики Л.ЛОСЮК);

Угоду між Держспоживстандартом України та Національною організацією зі стандартизації Латвійської Республіки «Латвіяс стандарте» про співробітництво у сфері стандартизації (з української сторони підписав Л.ЛОСЮК). 

 

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