У МЗС очікують, що санкції проти Росії продовжать ще на півроку
11:03, 12 лютого 2016Політика
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Керівник апарату МЗС Вадим Пристайко сподівається, що санкції продовжать влітку.
REUTERS
Заступник міністра закордонних справ, керівник апарату МЗС Вадим Пристайко очікує, що влітку 2016 року санкції проти Росії будуть продовжені ще на півроку.
Про це він повідомив в інтерв’ю "Європейській правді".
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«Моє очікування, що влітку вони (санкції - УНІАН) будуть продовжені щонайменше на півроку», - заявив він.
«Наскільки це буде продовжуватися й надалі, і як Україна скористається цим часом для того, щоб стати сильнішою в багатьох речах – ось це, на жаль, серйозніше питання», - додав Пристайко.
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