Медведєв: у ЄС розуміють, що санкції проти Росії - "це погано"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Медведєв сказав на зустрічі з віце-канцлером, федеральним міністром науки, досліджень та економіки Австрійської Республіки Райнхольдом Міттерленером.

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«Скажу прямо: нас це не радує, ми вважаємо, що нічого доброго санкції нікому не додають. Більш того, під час моїх переговорів з усіма, з ким я зустрічався останнім часом - з керівництвом Євросоюзу та окремих держав і урядів, мені ніхто не сказав, що санкції – це позитивна справа, що вони приносять добрий результат. Навпаки, всі кажуть, що це погано, але тим не менше вся ця історія триває», - сказав Медведєв.

Він заявив, що, оскільки Росія «санкції не вводила, ми будемо спокійно спостерігати за тим, що відбувається. Нехай Євросоюз визначається».

«Але ще раз хочу наголосити: це нічого доброго не додає ні економік Євросоюзу, ні, звичайно, нашій економіці. Тому такого роду контакти, засідання Міжурядової комісії, яке ви провели зі своїми колегами, мені здаються в цьому сенсі вельми і вельми позитивними», - сказав російський прем'єр.

За словами Дмитра Медведєва, товарообіг між РФ і Австрією зменшився через санкції та зниження цін на вуглеводні.

Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було введено ще в березні – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів із країн, які запровадили або підтримали санкції проти Росії. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

24 червня 2015 року президент РФ Володимир Путін продовжив заборону на ввезення продуктів із цих країн до 5 серпня 2016 року. Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго.