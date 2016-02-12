Питання райрад у містах не можна розглядати у форматі політичних гасел - експерт

Таку думку висловив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

За його словами, питання з районними радами необхідно розглядати не у форматі політичних гасел, а у світлі розробки ефективних механізмів управління великими містами.

"Ситуація у Львові показала, що політики часто підтримують районні ради, коли з цього можна отримати політичні дивіденди. В іншому випадку вони виступають проти. Як видно, приклад цього - те, що позиція "Самопомочі" фактично розділилася. Вони вважають, що у Львові відновлення роботи районних рад є повним абсурдом. А в Києві, можливо, в цьому є необхідність", - заявив Кошель.

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Також голова КВУ зазначив, що поділяє позицію лідера "Самопомочі" і мера Львова Андрія Садового, який виступає проти районних рад, і вважає, що не варто знову "повертатися до радянських традицій" та витрачати бюджетні кошти на збільшення кількості депутатів та відновлення роботи неефективних районних рад, а має сенс вкласти ці кошти на розвиток органів самоорганізації населення.

"Існує дієва альтернатива районним радам – це органи самоорганізації населення. Станом на 2015 рік у Києві близько двохсот органів самоорганізації населення, які охоплювали більше 800 тисяч киян. Ці органи мають реальні повноваження, на них виділяються кошти з міського бюджету і на відміну від райрад вони мають чіткі повноваження, визначені законом "Про органи самоорганізації населення".

Тому, на думку Кошеля, підхід до управління великими містами за радянської моделі - чим більше кількість рад і депутатів, тим краще - вже давно не актуальний.

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