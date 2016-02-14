Яценюк розповів, що допоможе подолати інфляцію

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це він заявив у передачі «10 хвилин з прем’єр-міністром».

Глава уряду підкреслив, що сьогодні світ зіткнувся з новими економічними викликами. Падіння цін на нафту спровокувало падіння промислового виробництва в найбільших економіках світу, в першу чергу, китайської.

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«Це, звичайно, має влив на європейську і американську економіку. Україна є частиною глобальної економіки. І тому нам треба самим шукати виходи з цієї складної ситуації», додав він.

За словами Яценюка, у першу чергу економічна стабільність – це цінова стабільність, «коли ціни не зростають галопуючими темпами».

«Минулого року ми зіткнулися з цією проблемою, і темпи росту інфляції були практично 45%. На цей рік ми повинні подолати галопуючу інфляцію. Ми поставили цільовий показник – 12% інфляції в 2016 році», - сказав він.

Яценюк підкреслив, що цього можна досягти, якщо далі проводити економічні реформи, і якщо Україна буде залишатися у програмі з Міжнародним валютним фондом.

«Для цього необхідно розуміння всіх політичних сил, партій, президента країни, уряду і наша єдність в тому, щоби іти по цьому шляху реформ», - наголосив прем’єр.

Окрім того, підкреслив він, ресурс для запуску української економіки, це насамперед внутрішні джерела з банківського сектору.

Яценюк нагадав, що проводив дискусію з керівництвом українських банків і Національним банком із цього питання.

«Малому і середньому бізнесу потрібні довгі й дешеві кредити. А для цього стабільність банківської системи є запорукою», - сказав він.

За словами Яценюка, «додаткову подушку» для економічної стабільності дає співпраця як з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, так і іншими міжнародними фінансовими організаціями.