Мороз поїхав до Афін за підтримкою своїх принципів

З 30 червня по 2 липня в Афінах проходить конгрес Соціалістичного інтернаціоналу. Як повідомляє прес-служба СПУ, в роботі конгресу бере участь лідер СПУ Олександр МОРОЗ. Також на конгресі виступатиме секретар політради СПУ з питань міжнародної політики Денис ВОЛОШИН.

Згідно з повідомленням, Соцпартія бере участь у всіх форумах Соцінтерну впродовж останніх десяти років. 31 січня 2006 року Соцпартія стала повноправним членом цієї міжнародної соціалістичної організації. «Позиція українських соціалістів, наші основні програмні засади знаходять розуміння і підтримку в одній з найавторитетніших політичних організацій світу», - впевнений О.МОРОЗ.

Довідка УНІАН. Соціалістичний інтернаціонал - міжнародна організація, що об`єднує соціалістичні, соціал-демократичні і робочі партії всього світу. У своєму нинішньому вигляді Соцінтерн офіційно існує з 1951 року. Зараз до нього входить 161 партія з Європи, Африки, Америки, Азії і країн Тихоокеанського басейну, а також 10 асоційованих членів і три братські організації: Соцінтерн жінок, Міжнародний союз соціалістичної молоді і Міжнародний рух "Фальконов" (Соціалістичний інтернаціонал освіти).