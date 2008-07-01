Регіонали змінили місце зустрічі

Змінено місце проведення презентації підготовленого Партією регіонів проекту змін до Конституції України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, проведення презентації для представників ЗМІ проекту змін до Конституції відбудеться не у конференц-залі парламенту, як анонсувалося раніше, а за іншою адресою: Комітети Верховної Ради України, вул. Грушевського 18/2, кімната 12.

Дата, час і учасники прес-конференції не змінилися: у вівторок, 1 липня, о 12.00 відбудеться прес-конференція народних депутатів України, членів депутатської фракції Партії регіонів Олександра ЛАВРИНОВИЧА і Олени ЛУКАШ, які оприлюднять проект внесення змін до Конституції України, підготовлений Партією регіонів до розгляду у парламенті.

Вхід за картками акредитації до ВРУ.