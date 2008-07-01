Довгий власноруч демонтував скло у президії Київради

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ демонтував за допомогою кількох співробітників технічної служби Київради скло, що було встановлено за минулої каденції, і яке розділяло депутатські місця в сесійній залі та місця президії.

Як передає кореспондент УНІАН, після зняття перегородки О.ДОВГИЙ висловив сподівання, що в подальшому більше ніколи в залі не знадобиться у такий спосіб організовувати роботу Київради. За його словами, про це йдеться у регламенті Київради, що не буде ніяких розділень між депутатами та головуючими на засіданні.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня, коли на посаду секретаря був затверджений О.ДОВГИЙ, у своїй першій промові він сказав, що його першим кроком буде демонтаж скла в сесійній залі, оскільки, на його думку, в новій Київраді не буде більше таких понять як політична більшість чи меншість.