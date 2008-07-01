В Єдиний Центр вступив губернатор

Протягом останніх днів до політичної партії “Єдиний Центр” вступили ряд відомих і впливових політиків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, зокрема до “Єдиного Центру” увійшли екс-голова Партії промисловців і підприємців України Людмила ДЕНИСЮК, голова Дніпропетровської ОДА Віктор БОНДАР, радник Президента України Володимир БОНДАР і народний депутат Василь ПЕТЬОВКА.

Так, Л.ДЕНИСЮК впевнена, що “Єдиний Центр” є “прагматичною, правдивою, реалістичною і духовно збагаченою політичною силою”.

“Я рада, що Партія промисловців і підприємців України ввійде до цієї сили і буде представляти інтереси всіх верств українського населення. Ці питання на сьогоднішній день однакові і на Сході, і на Заході України», - наголосила вона.

У свою чергу, В.БОНДАР наголосив, що «прийшов час партії прагматиків, мету і завдання якої поділятимуть впливові представники промисловості, бізнесу, аграрного сектору, лідери міст та регіонів»

Він додав, що нова політична сила має зосередитися, в першу чергу, на економічній складовій розвитку України, реалізувати вже давно необхідні реформи в галузі оподаткування, міжбюджетних відносин центру і регіонів.

Також В.БОНДАР, зауважив, що він вступив до партії тому, що “Єдиний Центр” пропонує конкретний шлях об’єднання.

«Суспільство втомилось від взаємних звинувачень, від пошуку крайніх, від зайвої політичної експресії. Мені імпонують політики, котрі займаються реальною справою, а не пустими розмовами. Котрі чітко беруться за свою роботу, знаючи, що вони роблять, і в решті решт, отримують конкретний результат. Я хочу працювати саме з такими людьми», - зазначив В.БОНДАР.

Крім того, В.ПЕТЬОВКА заявив: «Прагматизм і правда – головний ідеологічний стрижень “Єдиного Центру”. Це принципи, які я розділяю і готовий відстоювати. Ці принципи необхідні країні. Тому я щиро вірю в успіх “Єдиного Центру”.