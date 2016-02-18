Шокін вирішив продовжити собі відпустку
14:23, 18 лютого 2016Політика
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Генеральний прокурор України Віктор Шокін продовжив собі відпустку.
Шокін продовжив собі відпустку / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомив прокурор ГПУ Владислав Куценко.
"Так, дійсно, підтверджую, що відпустка продовжена", - сказав він.
За законом, доки людина перебуває у відпустці, звільнити її з роботи не можна.
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Як повідомляв УНІАН, після того, як президент Петро Порошенко закликав Шокіна подати у відставку, у ЗМІ з'явилися повідомлення, що генпрокурор вже нібито написав заяву і передав її президенту.
Проте пізніше стало відомо, що Шокін з понеділка перебуває у відпустці і вже у четвер його чекають на роботі. Зараз його обов'язки виконує перший заступник Юрій Севрук.
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