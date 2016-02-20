Ющенка пропонують призначити головою Нацбанку (петиція)

Петицію зареєстрували 19 лютого.

"Під його керівництвом в Україні успішно проведена грошова реформа, створена Державна скарбниця, а також почато будівництво Банкнотно-монетного двору. У 1997 році Ющенко потрапив до шістки найкращих банкірів світу за версією впливового фінансового журналу Global Finance", - йдеться у тексті петиції.

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Варто зазначити, що Ющенко з 1993 по 1999 рік вже очолював український Нацбанк.