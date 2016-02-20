Ющенка пропонують призначити головою Нацбанку (петиція)
11:15, 20 лютого 2016Політика
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На сайті президента з'явилася електронна петиція з проханням призначити Віктора Ющенка главою Національного банку.
Ющенка пропонують на посаду голови Нацбанку / Фото УНІАН
Петицію зареєстрували 19 лютого.
"Під його керівництвом в Україні успішно проведена грошова реформа, створена Державна скарбниця, а також почато будівництво Банкнотно-монетного двору. У 1997 році Ющенко потрапив до шістки найкращих банкірів світу за версією впливового фінансового журналу Global Finance", - йдеться у тексті петиції.
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Варто зазначити, що Ющенко з 1993 по 1999 рік вже очолював український Нацбанк.
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