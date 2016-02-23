У Кривому Розі з'явився перший кандидат у мери

Першим кандидатом на виборах мера Кривого Рогу стала самовисуванка Яна Беркут. Про це повідомляє громадська організація "Опора", спостерігач якої знаходився на засіданні комісії.

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В "Опорі" також відзначають, що на місцевих виборах 2015 року Яна Беркут висувалася від "Народного контролю" як кандидат у депутати Дніпропетровської облради за округом №97.

Беркут Яна Володимирівна – громадянка України, народилась 12 липня 1973 року, має вищу освіту, є директором ТОВ "Естрея", проживає у Кривому Розі.

Як повідомляв УНІАН, Криворізький міськвиборчком за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада 2015 р., оголосив переможцем представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула. За інформацією, розміщеною на сайті ЦВК, він отримав 89 209 тис. голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88,457 тис. голосів (48,83%).

Кандидат від "Самопомочі" заявив про фальсифікації та оскаржував оголошені результати виборів в судах. Однак суди відхилили його позови.

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23 грудня Верховна Рада ухвалила закон про проведення 27 березня 2016 року позачергових виборів Криворізького міського голови. 30 січня президент Петро Порошенко підписав цей закон.