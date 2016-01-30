Порошенко підписав закон про вибори мера Кривого Рогу 27 березня

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Також Центральній виборчій комісії доручено з урахуванням пропозицій відповідної територіальної виборчої комісії визначити обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення вказаних виборів, та вжити заходів щодо матеріально-технічного забезпечення для їхньої підготовки та проведення.

Як повідомляв УНІАН, за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада, Криворізький міськвиборчком оголосив переможцем представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула. Згідно з інформацією на сайті ЦВК, він отримав 89 209 голосів виборців, а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 457 голосів.

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Милобог заявив про фальсифікації та оскаржив оголошені результати виборів у судах. Однак суди його позови відхилили.

У той же час Вілкул був офіційно оголошений мером на засіданні новообраної міськради.

23 грудня 2015 року Рада проголосувала в цілому за законопропект №3613 про проведення 27 березня позачергових виборів Криворізького міського голови, після цього в парламент було внесено проект постанови про скасування цього рішення. Однак 26 січня він був відхилений.

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Оскільки нові вибори визначені як позачергові, Вілкул буде вважатися законним мером Кривого Рогу до їх проведення.

За офіційними даними, Кривий Ріг є 8-м за величиною містом України. На початок 2015 року населення Криворізької міськради становило 650,5 тисячі чоловік, з них у самому місті 647,4 тисячі.