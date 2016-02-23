Голова МЗС Франції: безвізовий режим для України залежить від боротьби з корупцією

Про це на переговорах з представниками української влади заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, передає українська редакція "Німецької хвилі". "Від вашого просування на шляху боротьби з корупцією залежатиме введення безвізового режиму з ЄС. Те саме стосується і МВФ", - заявив Жан-Марк Еро.

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У свою чергу, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підкреслив: "Ми не говоримо Україні, на чолі з якими особами та яким чином рухатися вперед (…) Але усім нам потрібно керівництво держави, здатне до дій та рішень". На прес-конференції зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним він також наголосив на важливості продовження економічних реформ. Для цього, за його словами, повинен діяти "принцип нульової толерантності до корупції".

Під час зустрічі зі спікером Володимиром Гройсманом французький та німецький дипломати заявили, що Євросоюз потребує чіткого сигналу від України, що реформи будуть продовжуватися, незважаючи на складну політичну ситуацію, яка стала основною причиною візиту німецького та французького міністрів до Києва.

Вчора вранці німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung опубліковала статтю Франка-Вальтера Штайнмаєра та Жан-Марка Еро, де вони звернулися до представників української влади із закликом до негайних реформ і рішучої боротьби з корупцією.