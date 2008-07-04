Експерт: українські партії треба "розвождіювати" і "розбізнесувати"

Директор Інституту глобальних стратегій, політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що існування інституту однопалатного парламенту генерує кризи у Верховній Раді.

Про це він повідомив, відповідаючи на запитання під час чат-інтерв’ю на інформаційному сайті “Гарт”.

«Практика існування в Україні абсолютної однопалатності постійно генерує парламентські кризи, що можна було спостерігати протягом 90-х років», – заявив політолог.

На його думку, двопалатна система розширює представницькі функції законодавчої влади в країні і, водночас, ставить перед політичною системою потрійне завдання. «По-перше, розвождіювати партії; по-друге, розбізнесувати партії, тобто, зробити з них політичні, а не бізнесові партії; а по-третє, двопалатність перегукується з європейськими традиціями парламентаризму», - зазначив В.КАРАСЬОВ.

Крім того, таке нововведення, наголосив політолог, дасть можливість впливовим бізнесменам стати сенаторами та обиратися за мажоритарними округами до Верхньої палати парламенту, звільнивши місце для дійсно серйозних партійних політиків у Нижній палаті.

«Це оздоровить і морально, і політично партійні сили, а також зменшить спокуси, наприклад, для переходу з фракції до фракції», – сказав В.КАРАСЬОВ.