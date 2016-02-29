СБУ розповіла про плани Росії використати "азовця" Краснова для вторгнення на Херсонщину

Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

Він розповів, що Краснов за вказівкою РФ готував вбивство на адмінкордоні.

За його словами, керівництво полку Азов не знало про наміри Краснова, передає Українська правда.

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"Одним із його завдань в Україні була підготовка вбивства одного із активістів на адміністративному короні з Кримом", - заявив представник СБУ.

Це, за його словами, викликало б провокації та дало б можливість Росії вторгнутися на Херсонщину.

"Цю ситуацію російські спецслужби хотіли використати, щоб дестабілізувати обстановку у регіоні і розв’язати руки російській спецмашині, щоб мати можливість вторгнутися на Херсонщину", - сказав Ткачук.

Як повідомлялося, СБУ заявляє, щоголова цивільного корпусу "Азов-Крим" Станіслав Краснов працював на російську сторону.