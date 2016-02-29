У Дніпропетровській міськраді запрацювала нова коаліція

Депутати Дніпропетровської міської ради створили нову коаліцію, до складу якої увійшли 36 осіб. Відповідне рішення було оголошене під час засідання міськради 29 лютого.

Голова Дніпропетровської міськради Борис Філатов публічно запропонував фракції «БПП – «Солідарність» приєднатися до нової більшості, однак на таку пропозицію пристав лише один депутат від пропрезидентської політсили – Дмитро Козін. Відтак до коаліції увійшли в повному складі фракції УКРОП, «Самопоміч», 8 депутатів, обраних від «Опозиційного блоку», та один представник «Солідарності».

«Коаліцію створено для того, щоб всі політичні сили в місті знайшли консенсус і могли нормально працювати», – заявив Борис Філатов.

Міський голова зазначив, що щиро вдячний кожному з депутатів за принципову позицію і громадянську мужність.

Борис Філатов також нагадав, що підписанню коаліційної угоди передувало блокування владних кабінетів невідомими молодиками спортивної зовнішності та запевнив, що увесь час намагався бути над цим протистоянням. «Політичні банкрути і грабіжники-мародери, які грабували моє рідне місто десятиліттями, є не лише політично неспроможними, а й не здатними до перемовин», – підкреслив міський голова.

Під час засідання міськради представники більшості одноголосно підтримали дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Загіда Краснова. Борис Філатов запевнив, що одразу підпише відповідне рішення та запропонував винести питання щодо обрання нового секретаря на наступне засідання міськради. Дніпропетровські депутати також обрали шістьох заступників міського голови. Згідно з ухваленими рішеннями, ними стали Дмитро Погребов – в. о. першого заступника, Олексій Григорук, Олександр Санжара, Світлана Єпіфанцева, Михайло Лисенко та Олена Молошна.

Під час засідання Дніпропетровської міськради 29 лютого був затверджений склад лічильної та депутатських комісій і виконкому, а також ухвалений новий регламент, який, за словами Бориса Філатова, має стати основою плідної роботи муніципалітету та зробить прозорою діяльність міської ради.