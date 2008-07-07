У Ющенка кажуть, що Україна через Тимошенко заплатить надто високу ціну

Неузгодженість макроекономічних показників між урядом і Національним банком України ставить під сумнів реальність внесення змін до державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, таку позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА озвучила на брифінгу для преси прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, В.ЮЩЕНКО вважає, що відмова уряду узгодити з НБУ сценарій макроекономічного розвитку України до кінця року є великим ризиком.

«За неспроможність двох державних інституцій дійти згоди громадяни України можуть заплатити надто високу ціну», - вважає Президент.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, у проекті змін до державного бюджету прогноз рівня інфляції, виходячи з якого розраховані розміри соціальних стандартів, зазначено у розмірі 15,9%.

Водночас, сказала вона, цей прогноз НБУ був готовий підтримати лише за умови направлення всіх додаткових коштів на зменшення дефіциту бюджету або такі інфляційно нейтральні напрямки як скасування податку на купівлю-продаж валюти, або закачку природного газу у сховища.

«Ще одна помилка у прогнозі рівня інфляції може призвести до того, що встановлені нові розміри соціальних стандартів будуть знову занижені вже за два-три місяці», - зауважила І.ВАННИКОВА.

На думку глави держави, сказала його прес-секретар, уряд при внесенні змін до державного бюджету замість спрямування додаткових доходів на зміцнення економічної стабільності та розвиток держави пропонує використати їх, в основному, на політику проїдання.

Так, наприклад, урядом не виконано в повному обсязі рішення РНБО щодо збалансування фінансових потоків НАК «Нафтогаз України». Для такого збалансування необхідно додатково щонайменше 5 млрд. грн. до тих обсягів, що передбачені в чинному бюджеті. Для того, щоб виконати це рішення, у проекті змін необхідно додатково передбачити ще 1 млрд. грн. Президент вимагає, щоб ці кошти були передбачені НАК «Нафтогаз України» для закачування газу у підземні сховища з метою зменшення впливу підвищення цін на газ у наступних роках.

Також, за словами прес-секретаря, не враховано наступні пропозиції Президента України:

проектом змін до державного бюджету передбачено збільшення фінансування Аграрного фонду на 1 млрд. грн. На переконання Президента, цього недостатньо. Для того, щоб Аграрний фонд виконував свою функцію - утримання балансу ціни на зерно, - країні необхідно мати в ньому щонайменше 1,2 млн. тонн зерна. На закупівлю такого обсягу за нинішньою ціною (1251 грн. за 1 тонну зерна 3-го класу), необхідно 1,5 млрд. грн.;

не передбачено необхідного фінансування для проведення експерименту з побудови доступного житла. Президент нагадує, що існуюча політика забезпечення житлом довела свою недосконалість. Черга, успадкована ще з радянських часів, майже не рухається. Проблема для 1,3 млн. сімей залишається невирішеною. У державі існує 21 програма, що передбачає побудову або купівлю житла для різних категорій громадян. Критерії, які використовують ці програми - різні, ефективність програм - низька. Вимоги Президента щодо необхідності виділення вже в цьому році на цю мету 500 млн. грн. враховані лише частково - у проекті передбачено 200 млн. Аналогічна ситуація з вирішенням надзвичайно гострої проблеми з придбанням житла військовослужбовцям. Замість запропонованих у відповідному Указі Президента 1,1 млрд. грн. передбачено лише 200 млн. грн., при чому за спецфондом. Президент вважає, що мінімальне фінансування по цьому напрямку не може бути нижче 500 млн. грн.;

проектом змін до державного бюджету не передбачено виконання в повному обсязі завдань, визначених Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення розвитку Збройних Сил України». Заходи, передбачені цим указом, є необхідними для підвищення боєздатності армії та забезпечення переходу на контрактну армію. На цю мету додатково необхідно було передбачити 500 млн. грн.;

надзвичайно низький рівень врахування пропозицій Президента по гуманітарній та екологічній сферах. Так, якщо відповідно до указу Президента, спрямованого на підвищення якості освіти, необхідні видатки складають 771 млн. грн., то в проекті бюджету на ці цілі передбачено лише трохи більше 100 млн. грн. Також Президента України непокоїть ситуація, пов`язана із вітчизняним книговидавництвом. Водночас його пропозиція щодо збільшення фінансування цього напрямку на 20 млн. грн. також не врахована. Відсутня реакція Кабінету міністрів на пропозицію Президента щодо суттєвого збільшення видатків на збереження природного та заповідного фонду - йдеться як про підтримку вже існуючих біосферних заповідників, так і про створення нових. На цю мету необхідно 70 млн. грн., водночас таких додаткових видатків у проекті змін до бюджету не передбачено.