Тимошенко грубо зупинили, але вона робить ще один крок

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що змінами до державного бюджету-2008 передбачено збільшення суми для виплат вкладникам Ощадбанку СРСР на 1,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час презентації поправок до держбюджету 2008 року, що відбувається сьогодні в "Українському домі".

Прем`єр наголосила, що уряд «грубо зупинили» під час виконання програми з виплат заощаджень вкладників за рахунок коштів від приватизації. «Нам сьогодні дуже складно, але, не зважаючи на це, ми робимо ще один крок до повернення заощаджень людям і передбачили в цьому бюджеті ще 1,5 млрд. грн. на те, щоб людям повернути заощадження», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона висловила сподівання, що до кінця року вдасться «змусити інші гілки влади» не саботувати чесну приватизацію.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що ці виплати (компенсація за внесками - УНІАН) суттєво не впливають на інфляцію. «Якщо хтось розказуватиме вам, що інфляція в країні - це тому, що повернули ці копійки нещасні заощаджень або підвищили пенсії та зарплати, не вірте цьому», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, сказавши, що в Україні ціни практично рівні світовим, але соціальні доходи в тричі менші.

Вона зазначила, що причиною сьогоднішньої інфляції є торішня інфляція в Україні, світова фінансова криза, а також зростання ціни на нафту. Прем`єр повідомила, що за півроку майже 6 млн. людей отримали по 1 тис. грн. компенсації за внесками в Ощадбанку СРСР.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник голови Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК заявляв, що під час внесення змін до державного бюджету України на 2008 рік Кабінет Міністрів пропонує додатково спрямувати на виплати вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР 1,8 млрд. грн.

Він зазначив, що вказані кошти планують одержати від додаткових надходжень до держбюджету до кінця 2008 року на рівні 30 млрд. грн.