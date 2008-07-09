Ющенко просить депутатів не йти у відпустку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить Верховну Раду не йти у відпустку, поки не буде ухвалено зміни до державного бюджету на 2008 рік і законодавства щодо судової реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Президент наголосив, що не бачить сенсу йти парламенту у відпустку, якщо не буде ухвалено зміни до бюджету.

“Або нам потрібно продовжувати роботу парламенту, або знаходити розум, мудрість для того, щоб ці зміни були ухвалені на поточному тижні. Інших можливостей я не бачу”, - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що парламент не має права йти у відпустку, поки не буде вирішено питання внесення змін до бюджету, поки не будуть вирішені питання проведення судової реформи, а також не будуть вирішені питання, передбачені коаліційною угодою, щодо реформування місцевих органів самоврядування.