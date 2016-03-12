Питання про передачу Савченко не стоїть на порядку денному до винесення їй вироку – МЗС РФ

Про це заявила в суботу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова у ефірі російського телеканалу.

«Зараз про це не йдеться і не йшлося до того моменту, поки не буде рішення суду», - цитує Захарову Русская служба Би-би-си.

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Як повідомляв УНІАН, 9 березня президент України Петро Порошенко заявив, що готовий скористатися своїм конституційним правом і обміняти Надію Савченко, щоб її живою і здоровою повернути якомога швидше додому.

«Якщо запитувати про те, чи готовий я прийняти рішення про обмін, я сьогодні вперше наголошую, що так, я президент України готовий скористатися своїм конституційним правом і обміняти Надію і зробити все можливе для того, що її живою і здоровою повернути якомога швидше додому», - сказав глава держави.

У свою чергу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі почули заяву Порошенка стосовно Савченко, але ситуацію не коментують.

Довідка УНІАН. Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Її захист відкидає звинувачення, заявляючи, що на момент загибелі російських журналістів Савченко вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її в Росію. Однак російський суд не взяв до уваги докази невинності Савченко.

9 березня російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня.

10 березня один із її адвокатів Марк Фейгін заявив, що льотчиця припинила суху голодовку, розпочату 4 березня.