Порошенко заявив, що за 2 роки жодної пропозиції про обмін Савченко не надходило, та він готовий це зробити

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом сьогодні в Анкарі.

«Надія Савченко – український пілот, український офіцер робила те, що має робити будь-який громадянин України у формі – захищала рідну землю, була незаконно викрадена з території України на Донбасі, її насильно вивезли до РФ і зараз їй намагаються приписати злочини, до яких вона не має жодного відношення і я впевнений в тому, що правда буде відновлена», - заявив він.

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«Якщо питати про те, чи готовий я прийняти рішення про обмін будь-кого, я сьогодні вперше наголошую, що так, я президент України готовий скористатися своїм конституційним правом і обміняти Надію і зробити все можливе для того, що її живою і здоровою повернути якнайшвидше додому», - додав Порошенко.

Разом з тим Петро Порошенко заявив, що за майже два роки жодної пропозиції про обмін Надії Савченко не надходило.

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«За ці майже два роки із джерел, які заслуговують на довіру, – жодної пропозиції про обмін Надії Савченко жодного разу не надходило», - заявив він.