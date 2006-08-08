Депутат від БЮТ, обвинувачений в бандитизмі, визнав свою вину

Депутат Придніпровської райради Черкас, обвинувачений правоохоронцями в участі в розбої та бандитизмі, визнав свою вину. Про це повідомив старший слідчий прокуратури Черкаської області Юрій КОСТРИЦЯ.

Як повідомлялося, місцеві правоохоронці затримали депутата Придніпровської райради, який у березні 2006 року отримав мандат за списками Блоку Юлії Тимошенко. Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора області Сніжана ЛИСЕНКО, за вчинення кримінального злочину стражі правопорядку розшукували його 6 років.

В офіційному повідомленні прес-служби прокуратури області говориться, що їхнім відомством «розслідується кримінальна справа за обвинуваченням 30-річного депутата Придніпровської районної в м. Черкаси у вчиненні злочину, передбаченого ст. 69 та ч. 2 ст. 86 Кримінального кодексу України (в редакції 1960 року) - участь у банді та розбій».

Як повідомляється, 5 грудня 2000 року затриманий у складі бандитського угруповання, разом із трьома спільниками, скоїв збройний напад на автомобіль, завантажений цигарками виробництва Черкаської тютюнової фабрики. За словами старшого слідчого прокуратури області Юрія КОСТРИЦІ, відносно водія злочинці застосували вогнепальну та холодну зброю й завдали йому тілесних ушкоджень. Вони намагалися захопити автомобіль, але були затримані працівниками міліції.

Єдиним з учасників угрупування, кому вдалося втекти з місця злочину, був нині затриманий депутат райради. 11 грудня 2000 року він був оголошений у розшук, в якому перебував донині. За інформацією прокуратури, весь цей час його особа була відома правоохоронцям, але він переховувався.

За час, що минув, двох учасників цього нападу було засуджено до 6 років позбавлення волі, ще одного - керівника угрупування - до 8 років.

Затриманому було пред’явлено обвинувачення у бандитизмі й розбої.

За даними Ю.КОСТРИЦІ, затриманий депутат свою вину визнав.