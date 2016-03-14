У Порошенка допускають, що Рада найближчим часом розгляне відставку Яценюка

Про це він заявив у коментарі журналістам після Погоджувальної ради парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі "БПП".

"Я високо ціную майстерність Яценюка вловлювати політичний момент. Він її демонстрував у всі часи і при всіх владах. Думаю, що зараз він може вловити цей політичний момент: його уряд не підтримує ні суспільство, ні парламент", - зауважив лідер фракції "БПП".

За словами Луценка, "найбезвідповідальнішим способом чіплятися за крісло і писати через ключові закордонні ЗМІ про свої образи та свої бажання - це просто знищує політичні перспективи України в очах наших міжнародних партнерів". "Чи є інший спосіб? Звичайно, є інший спосіб. Внесена постанова про відставку. Я припускаю, що цю постанову може бути розглянуто найближчим часом", - уточнив він.

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"Ставлячись з повагою до самого прем'єра, до того, що він зробив, до членів КМУ, я вважаю, що найкращий варіант був би - його самостійне правильне рішення, ніхто з нас не має вічних посад", - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.

17 лютого фракція "Батьківщина" у зв’язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід з парламентської коаліції. 18 лютого про вихід з коаліції заявила і фракція "Об’єднання "Самопоміч". Також зі складу коаліції вийшли четверо депутатів міжфракційного об’єднання "Народний контроль".

22 лютого у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про відставку Яценюка з посади прем'єр-міністра.

13 березня Яценюк назвав політичну кризу в Україні штучною, вказавши два виходи з ситуації: або президент і "БПП" підтримують чинний уряд, або беруть на себе всю відповідальність і "представляють новий склад Кабінету міністрів, нового прем’єр-міністра, нову програму та проводять переговори з парламентськими силами щодо підтримки як іншого уряду, так і альтернативної програми".