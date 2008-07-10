Янукович каже, що прийняв подарунок від Ющенка «по-людськи»

Політична боротьба не повинна переходити у війну, переконаний лідер Партії регіонів, екс-прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу на території Свято-Успенського Миколо-Василівського монастиря в Донецькій області.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, як він прийняв подарунки до дня народження від своїх політичних опонентів, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Я прийняв так, як і вони приймали від мене подарунки. З вдячністю, по-людськи». За словами В.ЯНУКОВИЧА, «незважаючи на те, що ми політичні опоненти, ми всі люди, і політична боротьба не повинна переходити у війну». «Ворогів в Україні шукати не потрібно, потрібно шукати союзників. І потрібно знаходити рішення, як нам жити на цій землі», - наголосив лідер Партії регіонів.