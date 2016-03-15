Нуланд: РФ не має очікувати від України змін до Конституції, поки сама не виконає Мінські угоди

Про це вона сказала під час слухань у комітеті Сенату США на тему "Українські реформи: два роки після революції на Майдані та російського вторгнення".

Нуланд наголосила, що на останній зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" на початку березня Україна підтримала конкретні кроки щодо відведення сил від лінії зіткнення, збільшення кількості спостерігачів ОБСЄ на Донбасі та їхнього оснащення на ключових гарячих точках, а також створення більшої кількості баз ОБСЄ на всій території Донбасу та на українсько-російському кордоні.

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"Здійснення цих кроків та звільнення заручників значно покращить умови для компромісу у Києві щодо виборчих модальностей та політичних прав Донбасу. У той же час Москва і самопроголошена "влада" Донбасу не повинні очікувати від української Верховної Ради прийняття ключових невирішених політичних положень Мінських угод, в тому числі щодо виборчих модальностей та конституційних змін, до того, як Кремль та їхні ставленики не виконають свої основні зобов'язання з питань безпеки у відповідності з Мінськом", - наголосила Нуланд.

При цьому вона зауважила, що хоча США не є стороною у "нормандському процесі", вони продовжуватимуть дуже активну дипломатичну участь на усіх рівнях, як у Києві, так і Москві, Парижі та Берліні для сприяння виконанню одночасно безпекових та політичних аспектів Мінських угод та для допомоги сторонам приймати спільні рішення.

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