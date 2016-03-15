Порошенко: Ідея створення санкційного "списку Савченко" стоїть на порядку денному ЄС

Про це він зазначив під час зустрічі з адвокатами Савченко: Іллею Новіковим, Миколою Полозовим, Марком Фейгіним, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Як зазначають у прес-службі, президент подякував адвокатам льотчиці «за самовіддану та щиру роботу».

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«Ви робите все можливе, не просто щоб у суді довести невинуватість Надії. Я думаю, що це неможливо зробити, оскільки суду немає. Ви знаходитесь у дуже складній ситуації. Але вашими, нашими спільними зусиллями ми довели світу абсолютну безпідставність всіх звинувачень, які Росія висунула проти Надії Савченко», - цитує слова Порошенка його прес-служба.

Глава держави повідомив, що зараз проводить активні консультації щодо запровадження санкційного «Списку Савченко».

«Весь світ знає про «Список Магнітського». Абсолютно справедливо, якщо з’явиться «список Савченко». Не можна безкарно знущатися над людиною, над Героєм, над депутатом, над правосуддям», - наголосив Порошенко.

Президент зазначив, що цю ідею повністю підтримують міжнародні союзники України.

«Ця тема внесена у порядок денний ЄС. Я думаю, що і в Україні, і в світі вона отримає швидке продовження», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня депутат Європарламенту Петрас Ауштревічус заявив, що депутати Європарламенту проситимуть верховного представника Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Федеріку Могеріні ініціювати «список Савченко», який за зразком «списку Магнітського» запроваджуватиме санкції проти російських високопосадовців.

9 березня Порошенко закликав світових лідерів у разі необхідності посилити санкції проти РФ, щоб звільнити українську льотчицю.