Україна координує підготовку санкційного "списку Савченко" з Євросоюзом і США – Порошенко

Про це повідомив президент Петро Порошенко під час зустрічі з міністром іноземних справ Литви Лінасом Лінкявічусом, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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"Президент Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічусом, яка була присвячена проблематиці врегулювання ситуації на Донбасі, а також питанням взаємодії України з Євросоюзом", - йдеться в повідомленні.

Президент висловив вдячність за послідовну позицію Литви стосовно підтримки територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України та необхідності продовження дії санкцій ЄС проти Російської Федерації до повного виконання нею Мінських домовленостей.

Порошенко високо оцінив зусилля литовської сторони на підтримку звільнення української льотчиці. Сторони скоординували підготовку санкційного "списку Савченко".

У свою чергу прес-секретар президента Святослав Цеголко у "Твіттері" написав: "Україна координує підготовку санкційного "списку Савченко" з ЄС та США - президент з МЗС Литви Лінкявічусом".