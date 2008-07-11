Жебрівський: урядові зараз невигідно ухвалювати Держбюджет

Урядові невигідне зараз ухвалення змін до державного бюджету 2008 року.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив народний депутат, член фракції НУ-НС, член Бюджетного комітету парламенту Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ.

«Поведінка уряду свідчить про те, що йому невигідне ухвалення змін до держбюджету-2008, - сказав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ. - Це випливає також і з дій фракції БЮТ, депутати якої блокують роботу парламенту з вимогою розглянути зміни до бюджету тоді як відповідний законопроект ще не був розглянутий в Бюджетному комітеті».

При цьому П.ЖЕБРІВСЬКИЙ відзначив, що урядові вигідніше виконувати діючий бюджет з профіцитом, ніж брати на себе зобов`язання з виконання збільшеної на декілька десятків мільярдів гривень дохідної частини бюджету.

На думку депутата, у разі винесення проекту на розгляд в сесійний зал Верховної Ради він голосуватиметься в один день у першому, другому читанні і в цілому як закон.

Шанси ухвалення змін до держбюджету до парламентських канікул П.ЖЕБРІВСЬКИЙ оцінює так: «90% - зміни не будуть проголосовані, 10% - зміни будуть прийняті».

Як повідомлялося, 7 липня у Верховній Раді був зареєстрований поданий Кабінетом Міністрів проект закону про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (№ 2713).

У чинному варіанті бюджету-2008, який був прийнятий в грудні 2007 року, було передбачено, що уряд подасть поправки до держбюджету-2008 до 1 березня.