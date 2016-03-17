Рада розглядає низку економічних і фінансових законопроектів (наживо)

Зокрема, депутати розглянуть скасування обов'язкової держреєстрації іноземних інвестицій; посилення відповідальності посадових і службових осіб контролюючих органів; зменшення адміністративного навантаження на суб'єкти господарювання; підвищення ефективності процедур банкрутства; законопроект про реструктуризацію боргів фізособи або визнання його банкрутом.

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У другому читанні депутати планують розглянути законопроект про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності і стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств.

Крім того, в рамках питань реформи фінансового сектора Рада розгляне в першому читанні обмеження перевірок у сфері господарської діяльності; законопроект про фінансову реструктуризацію; зміни в законодавство за регулюванням ринків і деривативів; законопроект про страхування. У другому читанні депутати розглянуть зміни до законодавства щодо вдосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства і врегулювання окремих питань, пов'язаних з протидією нелегальній міграції.

Також Рада сьогодні може включити до порядку денного розгляд законопроекту №4057 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей залучення в дохід держави коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань, дорогоцінних металів і/або каменів, інших цінностей і доходів від них до винесення вироку суду (спецконфіскація).