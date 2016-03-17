Партія "Відродження" пропонує заборонити підвищувати тарифи на компослуги до 2018 року

Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив народний депутат групи «Партія «Відродження» Василь Гуляєв.

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Він повідомив, що цього понеділка 16 народних депутатів з групи «Партія «Відродження» зареєстрували відповідний проект постанови №4218.

У ньому депутати пропонують до 1 вересня 2016 року провести перевірку обґрунтованості цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також запровадити мораторій на подальше збільшення тарифів газу та електрики для населення - до 31 грудня 2017 року.

Мета постанови - привести комунальні тарифи у відповідність до реальних, економічно обґрунтованих витрат на їхнє виробництво і транспортування.

«Доходи українців зменшуються із кожним днем. Не індексуються заробітні плати, стипендії, пенсії. Натомість продовжує зростати вартість комунальних послуг. Все це призводить до невпевненості у майбутньому, люди не знають, скільки їм доведеться платити завтра. Для багатьох нові тарифи просто непосильні. Своїм проектом постанови ми не тільки просимо запровадити мораторій на подальше збільшення тарифів ЖКГ, а й пропонуємо Кабміну провести аудит житлово-комунальних послуг. Ми переконані, що нинішні ціни на комуналку просто необґрунтовані, тому їх потрібно переглянути», - пояснив Василь Гуляєв.

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Серед іншого, документом пропонується встановити певні обмеження на непрямі витрати виробників та постачальників житлово-комунальних послуг, газу та електрики, які вони можуть включати у тариф.

Однією з умов для зняття мораторію на підвищення тарифів на послуги ЖКГ є встановлення розмірів мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на рівні не нижчому за фактичний прожитковий мінімум в Україні.