Кириленко запевнив, що НУ-НС не голосуватиме за відставку Тимошенко

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” не голосуватиме за висловлення уряду недовіри.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, фракція “Наша Україна – Народна самооборона” “безумовно” не голосуватиме за резолюцію щодо недовіри уряду.

Він висловив переконання, що суспільство також не підтримає ці дії Верховної Ради.

В.КИРИЛЕНКО переконаний, що під час дискусії про зміну уряду необхідно говорити “не про кабінети, не про крісла, не про посади і портфелі, а про принципові зміни у курсі країни”. За його словами, “таких дискусій з боку Партії регіонів, на жаль, не бачимо”. В.КИРИЛЕНКО додав, що їй залишається старий підхід: “дайте спочатку владу, кабінет”.

Водночас голова фракції НУ-НС наголосив: «Якщо наші партнери по коаліції будуть виконувати коаліційну угоду, ми будемо разом далі працювати, як єдина команда».