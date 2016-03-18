Чехія виступає за введення безвізового режиму з Україною

Чеська Республіка вітає намір Європейської комісії скасувати візовий режим з Україною.

Про це заявив голова уряду Чехії Богуслав Соботка, передає Радіо Свобода.

На думку чеського прем’єра, запровадження безвізового режиму для громадян України «не становитиме для Чехії жодного ризику чи проблеми». «Більше того, ми усвідомлюємо, що зближення Чеської Республіки з Україною є відносно інтенсивним», - наголосив Соботка.

Так само міністр закордонних справ Чехії Любомір Заоралек заявив, що схвалює намір Європейської комісії скасувати візовий режим для українських громадян. «Ми підтримуємо, коли країни працюють над цим, чи то Грузія, чи Україна, Туреччина, коли зацікавлені в безвізовій лібералізації», – наголосив Заоралек.

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Прихильно до скасування віз для українських громадян висловився і речник чеського Союзу промисловості й транспорту Мілан Мостин. На його думку, із запровадженням безвізового режиму «відкрились би двері для українських робітників, на яких у місцевій промисловості є величезний попит».

Пропозицію скасувати візи для громадян України Європейська комісія має намір запропонувати країнам-членам ЄС вже у квітні 2016 року.

Станом на кінець січня 2016 року в Чеській Республіці жило понад 106 тисяч українських громадян. Нині це найбільша національна меншина в Чехії.