ПР знайшла в бюджеті Тимошенко ще 4,5 мільярда на споживання

Бюджет, запропонований Тимошенко, як і раніше є інфляційним. Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН заявила міністр економіки опозиційного уряду Ірина Акимова. «Немає підстав стверджувати, що на основі закладених в ньому показників, ми зможемо поступово знижувати рівень інфляції», - каже нардеп.

Акимова нагадала, що в бюджеті фігурує цифра 30 мільярдів надпланових доходів. «І хоч є пропорція, озвучена самою Тимошенко, що 70 відсотків буде використано на інвестиційні програми, на практиці - пропорція зворотна: 70 відсотків йде на соціальні цілі, і лише 30 відсотків виділяються на окремі інвестиційні програми».

Нардеп від ПР нагадала, що «окрім продовження програми виплати внесків Ощадбанку, йде збільшення фінансування для НАК Нафтогаз для компенсації різниці в реальній ціні і тарифів для населення. Ця сума складає чотири з половиною мільярди. Вона значиться, як інвестиційна, але її мета – споживання, - переконана Акимова. - Тому що це просто проплата різниці між заниженими для населення цінами на газ і тією ціною, по якій Нафтогаз його купує. Це чисто споживча мета, яка штучно внесена до інвестиційної частини, що не відповідає реальному характеру того, на що ці гроші підуть».

Нардеп вважає, що із згаданої причини Бюджет навряд чи служитиме меті обмеження зростання інфляції.