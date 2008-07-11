Стецьків: Ющенко заявив НУ-НС, що він їх на смітнику підібрав

Президент вимагав він фракції "Нашої України" голосувати підтримати постанову про відставку Юрія Луценка в парламенті.

Про це розповів Тарас Стецьків, коментуючи зустріч з президентом минулого понеділка в інтерв’ю "Високому замку".

"Зустріч проходила у напруженій атмосфері. Діалогу, як завжди, не вийшло. По суті, це був суцільний монолог Президента. Віктор Ющенко прочитав нам півторагодинну лекцію і не дав можливості депутатам висловитися", - поділився своїми враженнями Стецьків.

"Відверто кажучи, я був шокований. Президент поставив умовою прийняття бюджету - ухвалення в другому і остаточному читанні закону про судоустрій. Цей закон, по суті, ліквідовує Верховний суд і фактично переводить судову систему під контроль Банкової", - розповів депутат.

Також, за словами Стецьківа президент вимагав заслухати звіт комісії по Луценку, а коли депутати обурилися і зауважили, що немає рішення комісії, Ющенко відповів: "Воно буде!".

"Якщо би Рада ухвалила закон про судоустрій, відсторонила Луценка, а прокуратура вже давно під Колесниковим-Балогою, то це страшно. Бізнес струсонеться першим. Тоді з фракції Тимошенко можуть одразу втекти щонайменше 20 депутатів-бізнесменів. Я думаю, Балога запевняє президента, що шантажем він дотисне "НУ-НС" до "широкої коаліції", мовляв, 37 голосів (більшість у фракції) для прийняття рішення буде. А як не буде, то будуть дострокові вибори", - вважає Стецьків.

За його словами, на Банковій планують змінити закон про вибори – запровадити "мажоритарку" і проводити наступні вибори за змішаною системою.

"Таким чином за рахунок "мажоритарки" та адмінресурсу вибити частину голосів від Тимошенко. Тоді партія влади (так званий Блок Ющенка), Литвин і "Регіони" проходять в парламент і утворюють коаліцію", - зазначив депутат.

"Після цієї зустрічі у мене склалося враження, що фактом свого народження я зобов’язаний Віктору Андрійовичу Ющенку. Президент сказав нам: "Ви усі були ніхто! Я вас усіх привів у політику, ледь не зі смітників підібрав. Я за вас усіх постраждав. Що ж ви мене тепер не підтримуєте?!", - розповів Стецьків.

На його думку, Ющенко зараз проходить "точку неповернення".

"Не скажу, що він її вже пройшов, але він на цьому шляху… Ця "точка неповернення" не стосується другого терміну. Вона стосується того, у якому образі він увійде в історію", - розповів він.

Українська правда