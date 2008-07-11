Завтра в Кабміні прес-конференція Тимошенко

Повідомляє Управління зв`язків із ЗМІ

Завтра, 12 липня, о 10.00 в прес-центрі Кабінету міністрів України відбудеться прес-конференція прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, акредитація журналістів здійснюється за тел.: 8-050-385-55-21, 8-050-441-24-05, 8-063-238-82-28. Прес-конференція відбудеться у прес-центрі Кабміну, 7-й поверх, вхід через 1-й під’їзд.

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