Завтра в Кабміні прес-конференція Тимошенко
22:55, 11 липня 2008Політика
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Повідомляє Управління зв`язків із ЗМІ
Завтра, 12 липня, о 10.00 в прес-центрі Кабінету міністрів України відбудеться прес-конференція прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, акредитація журналістів здійснюється за тел.: 8-050-385-55-21, 8-050-441-24-05, 8-063-238-82-28.
Прес-конференція відбудеться у прес-центрі Кабміну, 7-й поверх, вхід через 1-й під’їзд.
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