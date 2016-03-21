Президент і БПП мають офіційно назвати свого кандидата на посаду прем’єра - "Народний фронт"

Про це йдеться в заяві "Народного фронту", текст якої передано УНІАН.

Читайте такожБПП виступає за призначення Яресько прем’єром та пропонує 24 березня провести позачергове засідання ВР

"Щоденно країні оголошують нові і нові варіанти вирішення штучно створеної кризи. Звучать заяви лідерів БПП, ширяться натяки і чутки, йдуть змагання в образності і дошкульності", - підкреслили у фракції, зазначивши, що прем’єр-міністр Арсеній Яценюк ще 9 березня зробив публічну заяву, в якій просив найбільшу фракцію парламентської коаліції та президента Порошенка взяти на себе відповідальність за формування нового Кабінету міністрів, нової програми, нової стійкої коаліції для реалізації цієї програми, як це передбачено статтею 83 Конституції України.

"Безвідповідально залишити державу без уряду на невизначений термін", - заявили в "Народному фронті".

"Саме тому ми закликаємо наших колег з БПП, президента Петра Порошенка наважитися і взяти на себе усю повноту відповідальності. Або прибрати політичні амбіції, заповнити вакансії в нинішньому уряді, які пустують уже не один місяць, та спільно працювати на Україну", - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко заявив, що БПП пропонує провести позачергове засідання ВР 24 березня, на якому проголосувати за нового прем’єра та склад уряду.

Також Луценко заявив, що БПП виступає за призначення міністра фінансів Наталії Яресько прем’єр-міністром.

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"Я виключаю, що Яценюк може залишитись прем’єр-міністром на третій рік. Мені здається, що і він сам, і фракція "Народного фронту" вже усвідомила, що уряд фактично недієздатний і останні консультації відбуваються лише про те, який формат наступного уряду буде прийнято в парламенті", - заявив Луценко.