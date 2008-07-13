Ющенко про Чорногорію, Україну, старі зв'язки і нові стандарти

Президента України Віктор ЮЩЕНКО привітав Президента Чорногорії Філіпа ВУЯНОВИЧА з Днем державності Чорногорії.

Привітання обнародуване на офіційному сайті глави Української держави.

За словами В.ЮЩЕНКА, “свято відродження історичної державності Вашого народу відбувається в умовах подальшого становлення незалежної Чорногорії як невід`ємної складової сучасної спільноти вільних європейських країн. Чорногорська держава демонструє значні успіхи у реалізації ринкових реформ, запровадженні стандартів демократії та просуванні на шляху євроінтеграції”.

Він зазначив, що стратегічні цілі України та Чорногорії щодо європейської та євроатлантичної інтеграції та глибокі історичні зв`язки двох слов`янських народів мають широкі можливості щодо активізації двостороннього співробітництва.

В.ЮЩЕНКО побажав Ф.ВУЯНОВИЧУ щастя та подальших успіхів в ім`я процвітання незалежної Чорногорії, а дружньому чорногорському народові – миру та добробуту на шляху подальшого утвердження своєї державності.