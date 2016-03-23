"Правий сектор" заявив про амбітні плани щодо участі у виборах
13:42, 23 березня 2016Політика
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Новий лідер "Правого сектору" Андрій Тарасенко оцінив ймовірність участі його сили у політичному житті.
"Правий сектор" має намір брати участь у всіх виборах / Фото УНІАН
Він розповів, що ПС буде брати участь у всіх виборах, передає "Ліга.Новини".
"Ми обов'язково будемо брати участь у всіх виборах: і в місцевих, і в партії, і в дострокових парламентських. Але для нас це не самоціль", - запевняє Тарасенко.
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Крім того, лідер ПС розповів, що політсила буде балотуватися, щоб мати можливість "вести свою революційну пропаганду" і при цьому не обіцяти одразу змінити ситуацію на краще.
"Йдучи на вибори, ми будемо говорити про те, що тільки революція може щось змінити", - підсумував він.
Раніше сьогодні лідер "Правого сектору" Тарасенко заявив, що змінити ситуацію можна тільки революційними методами.
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