У "Правому секторі" вважають, що змінити ситуацію можна тільки революційними методами

Тарасенко в інтерв'ю "Ліга.Новости" розповів про "Правий сектор" після відходу Яроша.

Він стверджує, що наразі вже повністю визначилися і бойові частини, й цивільні, і політичні.

За словами лідера "Правого сектору" є два крила: політичне представництво і військове - ДУК ПС. "Що стосується бойових частин, то це перша окрема штурмова рота, окрема тактична група імені капітана Воловика, друга тактична група, контррозвідка. Вони зараз у процесі об'єднання в батальонно-тактичну групу. Це все буде під одним командуванням, під одним штабом, як і має бути", - розповів Тарасенко.

Читайте такожПартію "Правий сектор" очолив Андрій Тарасенко

При цьому він нагадав, що п'ятий та восьмий батальйони перейшли до Яроша, тому в зоні АТО залишилися штурмова рота, дві окремі тактичні групи, контррозвідка.

Крім того, лідер ПС вкотре зазначив, що відхід Яроша пов'язаний з тим, що багато хто всередині політсили наполягав на тому, що змінити систему можна тільки революційними методами. "Ярош тепер каже, що треба використовувати політичні методи, вибудовувати широку структуру за типом Руху, і займатися розбудовою країни. Ось така серйозне розбіжність", - пояснив Тарасенко.

Також він вважає, що революція може відбутися як завгодно. "Це не обов'язково військові дії в столиці і закидати гранатами. У першу чергу йдеться про революційну пропаганду, революційну риторику. І коли ми говоримо, що тільки революційними методами можна щось змінити, то інших не сприймаємо", - підсумував лідер ПС.